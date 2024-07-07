Kütahya'da 35 Bin Adet Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

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Kütahya'da bir araçta 35 bin adet uyuşturucu hap ele ele geçirildi

KÜTAHYA - Kütahya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uygulama noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada, 35 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu kuryesi olduğu değerlendirilen otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu, uygulama noktasında durdurulan bir araçta uyuşturucu arama köpeği "Thor" ile yapılan aramada, otomobilin arka koltuğunda 3 çanta dolusu toplam ağırlığı 10 kilo 500 gram olan 35 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Uyuşturucu kuryesi olduğu değerlendirilen otomobil sürücüsü H.Ö. (33), ekiplerce gözaltına alındı.