Kütahya\'da 85 Suçlu Yakalandı

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından, Mayıs ayında gerçekleştirilen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan toplam 85 kişi yakalandı, 37'si tutuklandı.
2025 yılı Mayıs ayı içerisinde çeşitli suçlardan aranan 85 şahıs yakalandı. Bu şahıslardan 37'si tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Şahıslardan 38'i ifadesinin alınmasının ardından, 10'u ise para cezasını ödemesini müteakip serbest bırakıldı. - KÜTAHYA
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