Kütahya\'da Ambulansa Duyarlı Yol Verme

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Kütahya'da sürücülerin vakaya giden bir ambulansa fermuar sistemiyle yol verdiği anlar kameraya yansıdı.

Atatürk Bulvarında çekilen görüntülerde, sürücülerin koordineli bir şekilde şerit değiştirerek ambulansın geçişini kolaylaştırdığı görüldü. Sürücülerin bu duyarlı hareketi, sosyal medyada da büyük takdir topladı.

Yetkililer, acil durum araçlarının geçiş önceliğine dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayarak, bu tür örnek davranışların yaygınlaşmasının hayati öneme sahip olduğunu belirtiyor. - KÜTAHYA