Kütahya\'da Dördüncü Yangın Korkusu

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Kütahya'da Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde bulunan Ömür Sitesi'nde, bir hafta içinde aynı adreste dördüncü kez yangın çıktı. Apartman sakinlerinin daireden yanık kokularının geldiğini fark etmeleri üzerine, hızla itfaiye ekiplerine haber verildi.

Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevlerin büyümesini engelledi. Kısa sürede kontrol altına alınan yangının çıkış nedeni araştırılırken, aynı apartmanda art arda meydana gelen yangınlar nedeniyle bazı vatandaşlar olayın kasıtlı olabileceğini iddia etti. Yangınların çıkış nedeni henüz tespit edilemedi. - KÜTAHYA