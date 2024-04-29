Kütahya'da Hırsızlık Olayları Azaldı - Son Dakika
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Kütahya'da Hırsızlık Olayları Azaldı

Kütahya\'da Hırsızlık Olayları Azaldı

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında il merkezinde meydana gelen hırsızlık olaylarının sayılarını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, 2022 yılında toplam 427 olay gerçekleşirken, bu sayı 2023 yılında 306'ya, 2024 yılında ise 58'e düştü. Evden hırsızlık, motosiklet hırsızlığı, işyerinden ve kurumdan hırsızlık, otodan hırsızlık ve açıktan hırsızlık olaylarında yüzde 55 oranında azalma yaşandı.

29.04.2024 10:58
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İl Emniyet Müdürlüğü 2022, 2023 ve 2024 yıllarında il merkezi hırsızlık olay sayılarını açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre, 2022 yılında il merkezinde, açıktan hırsızlık 92, evden hırsızlık 108, işyerinden ve kurumdan hırsızlık 82, motosiklet hırsızlığı 44, oto hırsızlığı 11, otodan hırsızlık 43 ve diğer hırsızlıklar 47 olmak üzere toplam 427 olay meydana geldi. Bu suçlardan toplam 34 fail (8 yaşı küçük, 26 yaşı büyük) adli merciler tarafından tutuklandı.

"2023 yılı"

2023 yılında, açıktan hırsızlık 118, evden hırsızlık 42, işyerinden ve kurumdan hırsızlık 40, motosiklet hırsızlığı 22, oto hırsızlığı 12, otodan hırsızlık 34 ve diğer hırsızlık suçlarından 38 olmak üzere toplam 306 adet hırsızlık olayı meydana geldi. Bu olaylardan toplam 73 fail (9 yaşı küçük, 64 yaşı büyük) adli merciler tarafından tutuklandı.

"2024 Yılı"

2024 yılında, açıktan hırsızlık 27, evden hırsızlık 7, işyerinden ve kurumdan hırsızlık 6, motosiklet hırsızlığı 6, oto hırsızlığı 4, otodan hırsızlık 6 ve diğer hırsızlık suçlarından 2 olmak üzere toplam 58 adet hırsızlık olayı meydana geldi. Bu olaylardan toplam 16 fail (5 yaşı küçük,11 yaşı büyük) adli merciler tarafından tutuklandı.

2024 yılında 4 oto hırsızlığı suçu meydana geldi. Bu olayların hepsi aydınlatılırken, çalıntı araçlar bulunarak sahibine teslim edildi.

2023 yılında 12 oto hırsızlığı suçu meydana geldi. Bu olaylardan 10 adet oto bulunarak sahibine teslim edildi. 2 t otonun bulunmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

2023 ve 2024 yılları(26.04.2024 tarihine kadar) hırsızlık olayları karşılaştırıldığında il merkezinde, evden hırsızlık olaylarında yüzde 50, motosiklet hırsızlığı olaylarında yüzde 33, işyerinden ve kurumdan hırsızlık olaylarında yüzde 63, otodan hırsızlık olaylarında yüzde 70, açıktan hırsızlık olaylarında yüzde 51 olmak üzere toplam hırsızlık olaylarında yüzde 55 oranında azalma meydana geldi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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