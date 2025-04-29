Kütahya\'da Kaçak Alkol Cezası

Kütahya'da asayiş uygulamasında durdurulan araçta çeşitli alkol şişeleri ve bir adet pos cihazı bulundu. Araç sürücüsüne, "Yetkili olmadığı halde perakende alkol satışı yapmak" suçundan 120 bin 482 TL para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekiplerince asayiş uygulamasında durdurulan aracın arka koltuk kısmında paketler halinde alkol şişeleri ve bir adet pos cihazı görülmesi üzerine araçta yapılan kontrollerde, toplamda 188 adet çeşitli markalarda kutu ve şişe alkol ile 1 adet pos cihazı ele geçirildi. Ayrıca çok sayıda alkol satışında kullanılan siyah poşet, satışa hazır alkollere ve pos cihazına el konulurken, S.H isimli şahsa, "Yetkili olmadığı halde perakende alkol satışı yapmak" suçundan 120 bin 482 TL idari para cezası uygulandı. - KÜTAHYA