Kütahya\'da Kaçak Tütün Operasyonu

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında önemli bir operasyona imza attı. Kütahya- Tavşanlı yolunda durdurulan şüpheli bir araçta yapılan aramada, kaçak tütün ürünleri ele geçirildi.

Araçta yapılan detaylı aramada, 4 koli içerisinde toplam 200 kutu, 40 bin adet içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron ve 25 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yakalanan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - KÜTAHYA