Kütahya'da Lastik Yangını Kontrol Altında

Kütahya Fatih Sanayi Sitesi'nde lastik yangını

KÜTAHYA - Kütahya'nın Fuat Paşa Mahallesi'nde bulunan Fatih Sanayi Sitesi'nde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu kontrol altına alındı.

Sanayi sitesinden yükselen yoğun siyah dumanları fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine hızla itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangının, bölgede bulunan hurda lastiklerin tutuşmasıyla başladığı tespit edildi. Alevler, itfaiyenin hızlı müdahalesi sayesinde çevreye yayılmadan ve yakındaki yüksek gerilim hattına ulaşmadan kontrol altına alındı.

Çok sayıda hurda lastiğin yandığı yangın, ekiplerin yoğun çabası sonucu tamamen söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.