Kütahya\'da Orman Emvali Kontrolü

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Kütahya Bölge Müdürlüğünce eş zamanlı olarak mobil kontrol noktalarında orman emvali yüklü araçlar kontrol edildi.

Mobil kontrollere Bölge Müdür yardımcısı Taner Nişancı, OZM Şube Müdürü G. Volkan Andıç, İşletme Müdürleri, İşletme Müdür yardımcıları, İşletme şefleri ve Orman Muhafaza memurları katıldı. Mobil kontrollere İl jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de destek verdi. - KÜTAHYA