Kütahya\'da Orman Yangını Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor

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Kütahya'nın Gediz ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Bugün öğleden sonra Gümele Köyü Avdan mevkiinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken köylüler su tankerleri ile yangına müdahalede bulundu. İhbar üzerine bölgeye Gediz Orman İşletme Müdürlüğü ve Gediz Belediyesi İtfaiye ekipleri ardından da çevre ilçe ve beldelerden birçok yangın söndürme aracı ve ekibi sevk edildi.

Rüzgarın etkisi ile büyümeye devam eden orman yangını Arıca köyüne ulaştı. Köyde bulunan Dere Mahallesi ekipler tarafından boşaltılırken, yangın söndürme helikopterleri de havadan yangına müdahalede sürüyor.

Gümele köyü ve Arıca köyü arasında yangın devam ederken bir diğer yangının da Murat Dağı eteğinde bulunan Uğurluca köyü yakınlarında ikinci bir orman yangının başladığı ve ekiplerin bu yangına müdahale için hareket ettiği bildirildi.

Yangınların söndürülmesi için çalışmalar aralıksız devam ediyor. - KÜTAHYA