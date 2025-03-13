Kütahya\'da Ot Yangını Kontrol Altına Alındı

Kütahya'nın Emet ilçesinde çıkan ot yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Emet ilçesi Hamam Ayağı mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle otların tutuşması sonucu yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye intikal eden Emet Belediyesi itfaiye ekipleri 1 arazöz ve Emet Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri 1 arazöz ile yangına müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabaları sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı. - KÜTAHYA