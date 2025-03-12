Kütahya'da Otobüs Tıra Çarptı - Son Dakika
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Kütahya'da Otobüs Tıra Çarptı

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Kütahya'da yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu 12 kişi yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

12.03.2025 10:05
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Kütahya'da yolcu otobüsü tıra çarptı: 12 yaralı

KÜTAHYA - Kütahya'da yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 12 kişi yaralandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinden İstanbul'a gitmekte olan yolcu otobüsü, Kütahya'da Zafertepe Kavşağı'nda tıra arkadan çarptı.

Edinilen bilgilere göre, Mustafa Can K. yönetimindeki 26 UA 030 plakalı yolcu otobüsü, Kütahya-Afyonkarahisar çevre yolu Zafertepe Kavşağı yakınlarında, Ali Osman Y.'nin kullandığı 43 ACT 779 plakalı tıra arkadan çarptı.

Yaralana 12 kişi Kütahya'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA

Kütahya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kütahya'da Otobüs Tıra Çarptı - Son Dakika

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