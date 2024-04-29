Kütahya\'da Otogarda Uyuşturucu Operasyonu

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Kütahya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince otogar içerisinde bulunan 2 şahsın yapılan kontrollerinde uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu otogar içerisinde bulunan M.D. ve E.Y. isimli şahısların yapılan kontrollerinde,12 gram bonzai ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. - KÜTAHYA