Kütahya'da Otomobil Alev Alev Yandı - Son Dakika
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Kütahya'da Otomobil Alev Alev Yandı

Kütahya\'da Otomobil Alev Alev Yandı

Kütahya-Tavşanlı karayolunda seyir halinde olan bir otomobil aniden alev aldı. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, yangın sırasında karayolunun tek şeridi trafiğe kapatıldı. Yangının söndürülmesinin ardından otomobil hurdaya dönüşerek kaldırıldı ve yol trafiğe açıldı.

29.04.2024 16:34
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Kütahya'da seyir halinde olan bir otomobil alev alev yandı.

Kütahya- Tavşanlı karayolunda yaşanan araç yangınında, otomobil bir anda alevlere teslim oldu. Olayda yaralanan olmazken itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. 2 itfaiye aracının yangına müdahalesi sırasında Kütahya-Tavşanlı karayolunun tek şeridi trafiğe kapatıldı.

Yangının söndürülmesinin ardından hurdaya dönen otomobil bulunduğu yerden kaldırılırken yol trafiğe açıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kütahya'da Otomobil Alev Alev Yandı - Son Dakika

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