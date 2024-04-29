Kütahya'da seyir halinde olan bir otomobil alev alev yandı.
Kütahya- Tavşanlı karayolunda yaşanan araç yangınında, otomobil bir anda alevlere teslim oldu. Olayda yaralanan olmazken itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. 2 itfaiye aracının yangına müdahalesi sırasında Kütahya-Tavşanlı karayolunun tek şeridi trafiğe kapatıldı.
Yangının söndürülmesinin ardından hurdaya dönen otomobil bulunduğu yerden kaldırılırken yol trafiğe açıldı. - KÜTAHYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Kütahya'da Otomobil Alev Alev Yandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?