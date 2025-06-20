Kütahya\'da Sahte Alkol Operasyonu

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirdikleri operasyonla sahte alkol üretimini ortaya çıkardı.

İl merkezinde bir iş yerine düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda; 15 litre etil alkol, 20,2 litre el yapımı alkol olmak üzere toplam 35,2 litre sıvı madde, 9 adet alkol üretim kiti ve 7 adet alkol test kiti ele geçirildi.

Şüpheli şahıs hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı. Emniyet yetkilileri, halk sağlığını tehdit eden sahte içki üretimi ve satışına karşı mücadelelerinin kararlılıkla süreceğini belirtti. - KÜTAHYA