Kütahya\'da traktör kazası: Sürücü hayatını kaybetti

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Kütahya'nın Emet ilçesinde meydana gelen kazada devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Konuş köyünde Ömer Aksu (68) yönetimindeki traktör Küçükalan mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine olay yerine güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Devrilen traktör altında kalarak hayatını kaybeden Ömer Aksu'nun cenazesi bulunduğu yerden Emet Belediyesine ait kepçe yardımı ile çıkarıldı. Savcılık incelemesinin ardından Aksu'nun cansız bedeni Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesine morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - KÜTAHYA