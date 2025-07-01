Kütahya\'da Uyuşturucu Operasyonu

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalar doğrultusunda önemli bir operasyona imza attı.

Merkez ilçeye bağlı Çalca bölgesinde gerçekleştirilen yol kontrolü ve arama faaliyeti sırasında şüpheli bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada sentetik kannabinoid türü uyuşturucu madde ile bir adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Olayla bağlantısı tespit edilen üç şüpheli hakkında adli makamlarca soruşturma başlatıldığı bildirildi. - KÜTAHYA