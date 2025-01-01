Kütahya'da Yangın: Bir Ev Kül Oldu - Son Dakika
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Kütahya'da Yangın: Bir Ev Kül Oldu

Kütahya\'da Yangın: Bir Ev Kül Oldu

Domaniç'te çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi, yangın kontrol altına alındı.

01.01.2025 01:29
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Kütahya'nın Domaniç ilçesi Muhacırlar Köyü'nde bir ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, saat 23.00 sıralarında bir evde bacadan çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede tüm binayı sardı. Yangına Domaniç ve Tunçbilek itfaiye ekipleri müdahale etti ve alevler çevreye yayılmadan kontrol altına alındı. Ancak 57 yaşındaki Şükrü Özdemir'e ait ev kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında evde bulunan anne ve oğul, güvenlik amacıyla akrabalarının evine yerleştirildi.

Olayla ilgili inceleme başlatan İlçe Jandarma Komutanlığı, yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kütahya'da Yangın: Bir Ev Kül Oldu - Son Dakika

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