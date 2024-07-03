Kütahya\'da Yolcu Treni Çapa Motoruna Çarptı: 1 Ölü

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Kütahya'da yolcu trenin hemzemin geçitte çarptığı çapa motorundaki kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kütahya'dan Tavşanlı istikametine gitmekte olan yolcu treni, Sofu Mahallesi'nde hemzemin geçitten karşıya bölgeye geçmeye çalışan çapa motoruna çarptı. Kazada, çapa motorunda 55 yaşındaki Fatma Başol olay yerine hayatını kaybetti.

Başol'un cenazesi olay yeri incelemesinin ardından hastane morgunu götürülürken, konuyla alakalı soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA