Kütahya\'da Zimmet Suçuna Operasyon

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, zimmetlerine para geçirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca il genelinde kaçakçılık suçları ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar sonucu, Altıntaş ilçesinde zimmet suçuna yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, olayla bağlantısı olduğu tespit edilen ve gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kütahya Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Bir şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - KÜTAHYA