Kütahya\'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Murat Dağı eteklerindeki Çukurören köyündeki orman yangını, ekiplerin yoğun çabası ve yağmurun da etkisiyle kontrol altına alındı.

Kütahya'nın Gediz ilçesi Çukurören köyünde başlayan orman yangını, kısa sürede büyüyerek Altıntaş ilçesine doğru ilerledi. Bölgedeki köylüler, yangına ilk müdahaleyi yaparak itfaiye ekiplerine destek oldu.

KONTROL ALTINA ALINDI

Gediz Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yangına müdahale etti. Yoğun çabalar sonucunda yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmalarına başlandı.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ÇÖPLÜK

Yangının çıkış nedeni olarak çöplük gösterilirken; kesin nedenin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, belirli bir ormanlık alan zarar gördü.