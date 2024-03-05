Kütahya Gediz\'de Trafik Kazası: 1 Ölü

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Kütahya'nın Gediz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.

Kaza Simav-Gediz karayolu 35.kilometresinde Abide Köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Simav istikametinden Gediz istikametine seyir halinde olan R.A. (22) yönetimindeki 43 ACL 352 plakalı otomobil, sürücünün havanın yağışlı ve yolun kaygan olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan elektrik direğine büyük bir hızla çarptı. Çarpmanın şiddeti ile otomobil direkte asılı kaldı. Kazayı gören yoldan geçen vatandaşların ihbarı ile kaza mahalline sağlık ve güvenlik ekipleri yönlendirildi. Kaza mahallinde araçtan çıkarılan sürücüyü kontrol eden sağlık ekipleri R.A.'nın öldüğünü tespit ederken Gediz Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından araç ve ceset olay yerinden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili İlçe Jandarma Komutanlığınca inceleme başlattı. - KÜTAHYA