Kütahya\'nın Emet ilçesinde samanlıkta yangın

Kütahya'nın Emet ilçesinde bir samanlıkta çıkan yangında 3 römork saman balyası zarar gördü.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Doğanlar köyünde dere kenarındaki samanlıkta bulunan saman balyaları henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangın ihbar üzerine olay yerine sevk edilen Emet Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 3 römork saman balyası kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - KÜTAHYA