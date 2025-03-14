Kütahya\'nın Hisarcık İlçesinde Orman Yangını

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 1,5 dekar alan zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Şeyhler köyü Bozkaya mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen Hisarcık Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin iki arazözle zamanında müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangından yaklaşık 1,5 dekar ormanlık alan zarar gördü. - KÜTAHYA