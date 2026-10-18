Leipzig Havalimanı'nda çiti yıkan araca rastlanmadı, kuzey pisti kapalı kaldı - Son Dakika
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Leipzig Havalimanı'nda çiti yıkan araca rastlanmadı, kuzey pisti kapalı kaldı

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Leipzig Havalimanı'nda gece bir aracın güvenlik çitini yıkarak uçuş bölgesine girdiği belirlendi; kuzey pisti uçuşa kapatıldı, uçaklar güney pistine yönlendirildi. Polis, aramalarda araç veya yetkisiz kişi bulunmadığını, kuzey pistinin kapalı kaldığını açıkladı.

Almanya'daki Leipzig Havalimanı'nda bir araç, gece saatlerinde güvenlik çitini yıkarak uçuş bölgesine girerken, şüpheli araca yönelik geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Almanya'da ağustos ayında patlayıcı yüklü bir insansız hava aracının (İHA) bulunduğu Leipzig/Halle Havalimanı'nda yeniden güvenlik alarmı verildi. Leipzig Polisi tarafından yapılan açıklamaya göre, dün yerel saatle 23.00 sıralarında havalimanının kuzey pistine yakın bir noktada güvenlik çitinin yıkıldığı tespit edildi. İlk incelemelerde, bir aracın çiti kırarak havalimanı arazisine girdiği belirlendi. Bunun üzerine güvenlik önlemleri artırılan Leipzig Havalimanı'nın kuzey pisti uçuşa kapatılırken, uçaklar güney pistine yönlendirildi.

"Yapılan aramalarda ne bir araç ne de yetkisiz kişiler bulundu"

Leipzig Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Therese Leverenz yaptığı açıklamada "Bir aracın çitten geçerek içeri girmiş olması çok muhtemel. Ancak, gece boyunca yapılan aramalarda ne bir araç ne de yetkisiz kişiler bulundu. Arama çalışmaları Pazar günü ek personel ile devam edecek. Kuzey pisti hava trafiğine kapalı kalmaya devam ediyor" dedi.

Polis, bugün takviye ekiplerin katılımıyla arama ve inceleme çalışmalarının genişletilerek devam edeceğini bildirdi. Kırılan güvenlik çitinin onarıldığı havalimanında, kuzey pistinin bugün de uçuş operasyonlarına kapalı kalacağı belirtildi.

Yıkılan çit, Rus Antonov uçaklarına yakın bölgede

Alman medyasında yer alan haberlerde kırılan çitin Leipzig Havalimanı'nda 4 yıldan fazla bekleyen Rus Antonov uçaklarına yakın bölgede olduğu ifade edildi. Üç adet AN-124 kargo uçağının Ukrayna savaşının başladığı 2022'den beri Avrupa Birliği (AB) yaptırımları nedeniyle Leipzig/Halle Havalimanında bekletildiği ve kalkışlarına izin verilmediği kaydedildi.

Patlayıcı yüklü İHA bulunmuştu

Almanya'nın doğusundaki Leipzig/Halle Havalimanı'nda, 4 Ağustos 2026'da Ukrayna'ya ait Antonov kargo uçağının bulunduğu bölgede patlayıcı yüklü bir insansız hava aracı (İHA) bulunmuştu. İHA'nın etkisiz hale getirilmesinin ardından yapılan ilk incelemelere ilişkin açıklamada, olayın profesyonel bir hazırlık gerektirdiği ve uluslararası boyut taşıdığı belirtilmişti.

Alman hükümeti, eylül ayının başında saldırı girişiminin arkasında Rusya'nın bulunduğunu açıklamış ve olaya karşılık olarak Bonn'daki Rusya Başkonsolosluğunun kapatılmasını da içeren bir dizi karar almıştı.

Rusya ise Almanya'nın bu adımına, ülkenin farklı şehirlerindeki Goethe Enstitülerini kapatarak karşılık vermişti.

Kaynak: İHA
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