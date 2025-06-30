Leman Dergisine Karikatür Soruşturması - Son Dakika
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Leman Dergisine Karikatür Soruşturması

30.06.2025 22:11
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Leman dergisinin karikatürleri nedeniyle 4 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Leman dergisinde Peygamber Efendimizin karikatürünün çizilmesiyle ilgili soruşturma başlatarak 4 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Leman dergisi, Hazreti Muhammed ve Hazreti Musa'yı bombalanan şehirlerin üzerinde çizdi. Vatandaşlar konuyu sosyal medyada paylaşıp tepki gösterdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin re'sen başlattığı soruşturma kapsamında çizim sahibi, 2 genel yayın yönetmeni ve sorumlu yazı işleri müdürü olmak üzere 4 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İnançlarımıza yönelik saygısızlık asla kabul edilemez. Bir mizah dergisi tarafından Peygamber Efendimizin karikatürünün çizilmesiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Ceza Kanununun 216. maddesi gereğince 'dini değerleri alenen aşağılama' suçundan adli soruşturma başlatılmıştır. Hiçbir özgürlük, bir inancın kutsallarını çirkin bir şekilde mizah konusu yapma hakkı tanımaz. Peygamber Efendimizin karikatürize edilmesi ya da herhangi bir şekilde görsel olarak temsil edilmeye çalışılması; sadece dini değerlerimize değil, aynı zamanda toplumsal barışa zarar vermektedir. Milyonlarca Müslümanın inançlarını hiçe sayan bu provokasyon girişimine karşı gerekli hukuki adımlar gecikmeksizin atılacaktır" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Leman Dergisine Karikatür Soruşturması - Son Dakika

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