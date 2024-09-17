Lice\'de İki Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 'kırmız' ve 'gri' kategoride iki terörist etkisiz hale getirildi.
Diyarbakır'ın Lice ilçe kırsalında düzenlenen Gürz-14 operasyonunda kırmızı kategoride aranan Hebun Piro Amed kod adlı Zırav Taş ve gri kategoride aranan Botan kod adlı Fehmi Başkurt adlı teröristler etkisiz hale getirildi.
Dün yürütülen operasyonda iki güvenlik korucusu yaralanmıştı. Dicle Üniversitesi Hastanesine sevk edilen yaralıların tedavisi devam ediyor. - DİYARBAKIR
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