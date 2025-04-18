Lice'de Uyuşturucu İmha: Topyekun Mücadele Çağrısı - Son Dakika
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Lice'de Uyuşturucu İmha: Topyekun Mücadele Çağrısı

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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 20 ton uyuşturucu imha edildi, Kaymakam Yenigün topyekun mücadele gerektiğini vurguladı.

18.04.2025 16:26
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Lice Kaymakamı Yenigün: "Uyuşturucuyla topyekun mücadele gerekiyor"

Diyarbakır'da piyasa değeri 10 milyar lirayı bulan 20 tondan fazla uyuşturucu imha edildi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Lice ilçesinde son 2023 ve 2024 yıllarında düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen ve piyasa değeri 10 milyar liradan fazla olan 20 ton 766 kilo esrar maddesi, jandarma kontrolünde imha edildi. Lice Kaymakamı Kerem Yenigün, "Bu topyekun bir mücadele gerektiriyor" dedi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 2023 ve 2024 yıllarında jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 20 ton 766 kilo esrar maddesi ele geçirildi. Yakalanan tonlarca uyuşturucu, Lice İlçe Jandarma Komutanlığı uyuşturucu madde imha alanında yakılarak imha edildi. Burada bir değerlendirmede bulunan Lice Kaymakamı Kerem Yenigün, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini ve bu maddenin etkisini kırmak niyetinde olduklarını söyledi. Kaymakam Yenigün, "Tabi baştaki amacımız, gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı uyuşturucu illetinden kurtarmak, aynı zamanda bu kara para finansmanını kurutmaktır, engellemektir. Kararlı mücadele kapsamında yasadışı kenevir ekim alanları, ilçemizde mücadele kapsamında istikrarlı bir şekilde azalmaktadır. Tabi bu topyekun bir mücadele, sadece güvenlik boyutu ile bakmıyoruz, Eğitim, sosyo-kültürel, ekonomik ayağı olarak topyekun bir mücadele, seferberlik gerektiriyor. Bunun için de vatandaşlarımızdan, her kesimden bizlere destek olunmasını bekliyoruz. Bu bizim mücadelemizde asli bir unsurdur. Destek ve işbirliği içerisinde bulunmaları çok önemlidir. Valimizin liderliğinde yürüttüğümüz bu mücadelede başta kahraman jandarma personelimize güvenlik korucularımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Lice'de Uyuşturucu İmha: Topyekun Mücadele Çağrısı - Son Dakika

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