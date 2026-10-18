Limoges'ta protestolarda kundaklanan 143 yıllık belediye binasının saat kulesi çöktü - Son Dakika
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Limoges'ta protestolarda kundaklanan 143 yıllık belediye binasının saat kulesi çöktü

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Fransa'nın Limoges kentinde dün düzenlenen protestolarda maskeli bir grubun kundakladığı 143 yıllık belediye binasında çıkan yangında çatı ve saat kulesi çöktü. Limoges Belediye Başkanı Guillaume Guerin, binayı korumak için tek bir ulusal polis memuru bile bulunmadığını savundu.

Fransa'nın Limoges kentinde dün gerçekleştirilen protestolar sırasında maskeli bir grubun kundakladığı 143 yıllık belediye binasında çıkan yangın, çatının ve saat kulesinin çökmesine yol açtı.

Fransa'da hayat pahalılığı ve kamu hizmetlerindeki sorunlara karşı düzenlenen ülke çapındaki protestolar, dün birçok kentte şiddet olaylarına dönüştü. Maskeli grupların polisle çatıştığı, iş yerlerini yağmaladığı ve kamu binalarını hedef aldığı olaylarda, Limoges kentindeki 143 yıllık belediye binası da kundaklandı. Kentte 1883'ten bu yana ayakta olan tarihi belediye binasında, maskeli grupların kundaklaması sonucu çıkan yangında çatı ve saat kulesi çöktü.

"Bu ülke kötü durumda, hem de çok kötü durumda"

Limoges Belediye Başkanı Guillaume Guerin bugün yaptığı açıklamada, yerel polis gücünün birkaç yüz kişiden oluşan bir kalabalık karşısında kısa sürede yetersiz kaldığını belirtti. Guerin, grubun camları kırdığını ve ana kapıyı yıkmak için koçbaşı kullandığını söyledi. Limoges Belediye Başkanı, "Dün belediye binasına yönelik saldırının arkasındaki lojistik, organizasyon ve önceden planlanmış olması benim için katlanılmaz" ifadelerini kullandı.

Binayı korumak için yeterli sayıda polis bulunmadığını savunan Guillaume Guerin, "Belediye binasını korumak için tek bir ulusal polis memurum bile yoktu. Bu ülke kötü durumda, hem de çok kötü durumda ve bunu size söyleyen küçük bir taşra belediye başkanı" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Limoges'ta protestolarda kundaklanan 143 yıllık belediye binasının saat kulesi çöktü - Son Dakika
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