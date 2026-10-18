Litvanya'da hava alarmında halk sığınaklara çağrıldı, NATO jetleri yönlendirildi - Son Dakika
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Litvanya'da hava alarmında halk sığınaklara çağrıldı, NATO jetleri yönlendirildi

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Litvanya'da tanımlanamayan bir hava aracının hava sahasına girmiş olabileceği değerlendirmesiyle orta ve kuzey kesimlerde halk yaklaşık bir saat sığınaklara çağrıldı. NATO'ya ait iki İtalyan Eurofighter bölgeye yönlendirildi ve Kaunas Havalimanı geçici olarak uçuşlara kapatıldı.

Litvanya'da tanımlanamayan bir hava aracının hava sahasına girmiş olabileceği değerlendirmesi üzerine ülkenin orta ve kuzey kesimlerinde halka sığınaklara gitme çağrısı yapılırken, NATO'ya ait iki İtalyan Eurofighter savaş uçağı bölgeye yönlendirildi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Avrupa genelinde oluşturduğu güvenlik tehdidi sürerken, NATO'nun doğu kanadında yer alan Baltık ülkelerinde hava sahası ihlallerine ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. Daha önce de tanımlanamayan hava araçları nedeniyle alarm durumuna geçen Litvanya'da, bu sabah yeni bir güvenlik alarmı verildi. Litvanya ordusu ve Ulusal Kriz Yönetim Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, tanımlanamayan bir hava aracının ülkenin hava sahasına girmiş olabileceği değerlendirmesi üzerine orta ve kuzey kesimlerde yaşayanlara yaklaşık bir saat boyunca sığınaklara gitmeleri çağrısında bulunuldu. Olayın ardından NATO'ya ait iki İtalyan Eurofighter savaş uçağı bölgeye yönlendirilirken, Kaunas Havalimanı da geçici olarak uçuşlara kapatıldı.

Ulusal Kriz Yönetim Merkezi, bulutlu hava nedeniyle NATO uçaklarının cismi görsel olarak tespit edemediğini ve düşürme girişiminde bulunmadığını bildirdi.

Polonya ordusu olaya ilişkin inceleme başlattı

Litvanya Savunma Bakanı Robertas Kaunas gazetecilere yaptığı açıklamada, söz konusu cismin muhtemelen Polonya üzerinden gelen bir insansız hava aracı (İHA) olduğunu ifade etti. Polonya Savunma Bakanlığı ise radar sistemlerinin cismin sınırı geçerek Litvanya'ya girdiğini doğrulamadığını, ancak Polonyalı yetkililerin Litvanyalı yetkililerle iletişim halinde olduğunu belirtti. Polonya ordusu olaya ilişkin inceleme başlattı.

Litvanya'nın kuzey komşusu Letonya da "muhtemel bir tehdit" gerekçesiyle Litvanya sınırındaki bazı bölgelerde kısa süreliğine "sarı" hava alarmı verdi.

Kaynak: İHA
3. SayfaGüvenlikLitvanyaSavunmaKaunasGüncelDünyaNatoSon Dakika

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