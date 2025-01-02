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Lüks Araç Vurgunu Önlenildi

Ticaret Bakanlığı, 540 milyon lira değerinde 50 lüks aracı ele geçirerek kaçakçılığı engelledi.

02.01.2025 20:11
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Ticaret Bakanlığı ekipleri lüks araç vurgununa engel oldu

ANKARA - Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin ülke genelinde gerçekleştirdiği farklı operasyonlarda yaklaşık 540 milyon lira değerinde 50 adet lüks araç ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü birimleri tarafından başta Sarp, Kapıkule ve İpsala Gümrük Kapıları olmak üzere titizlikle yürütülen risk analizi çalışmaları ve yapılan kontroller neticesinde şüpheli görülen şahıs ve taşıtlara ilişkin Bakanlık sistemlerinden sorgulamalar gerçekleştirilerek, detaylı bir inceleme başlatıldı. Sorgulamalar neticesinde turistik kolaylıklar kapsamında geçici olarak ülkeye getirilen lüks araçların ülkede bırakıldığı, ilgili şahısların ise taahhütname vermeksizin araçsız yurt dışına çıkış yaptığı belirlendi. Ayrıca geçici ithalat kapsamı muafiyet dahilinde araç getirmek için bazı şahıslarca gerekli şartlar sağlanıyor gibi gösterilerek, usulsüz şekilde kolaylıktan faydalanılmaya çalışıldığı tespit edildi. Bu doğrultuda 11 ilde geçici ithalat rejimini suiistimal etmek suretiyle ülkeye getirilen ve usulsüz bir şekilde kullanılan yaklaşık 540 milyon Türk lirası değerinde toplam 50 lüks araç ele geçirildi. Olaya ilişkin şüpheliler hakkında başlatılan soruşturmaların Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ettiği belirtildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gümrükler Muhafaza birimlerince vergi kaçırılmak suretiyle toplum refahını ve ülke ekonomisini tehdit ederek sahte belgelerle ülkeye giriş yaptığı belirlenen araç ve şüpheliler başta olmak üzere her türlü yasa dışı faaliyetle mücadelenin hız kesmeden sürdürüldüğü ifade edildi.

Kaynak: İHA

Ticaret Bakanlığı, Kaçakçılık, Operasyon, Politika, Ekonomi, 3-sayfa, Hukuk, Son Dakika

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