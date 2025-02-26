Lüleburgaz'da 3 Katlı Binada Yangın - Son Dakika
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Lüleburgaz'da 3 Katlı Binada Yangın

Lüleburgaz\'da 3 Katlı Binada Yangın

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 3 katlı bir binada çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

26.02.2025 21:14
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 3 katlı binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle Şevket Ödül Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binanın giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Daireden dumanların yükseldiğini fark eden bina sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dumandan etkilenen apartman sakinlerini merdiven aracılığıyla tahliye etti. Yangın, itfiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol alınarak söndürüldü.

Yangın sonucu dairede maddi hasara meydana gelirken, yangının çıkış sebebinin belirlenmesiyle ilgili inceleme başlatıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Lüleburgaz'da 3 Katlı Binada Yangın - Son Dakika

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