Madde bağımlısı genç annesini öldürmek istedi başaramayınca evi ateşe verdi - Son Dakika
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Madde bağımlısı genç annesini öldürmek istedi başaramayınca evi ateşe verdi

İstanbul Arnavutköy'de madde bağımlısı olduğu iddia edilen bir şahıs, bayram hazırlığı yapan kanser hastası annesini öldürmeye çalıştı. Annesini öldüremeyince evdeki mutfak tüplerini odalara yerleştirerek yangın çıkardı. 74 yaşındaki Gülhan Aydoğdu isimli anne, evi kullanılamaz hale gelen evden kaçmayı başardı ve yetkililerden yardım istedi. Oğlu tarafından tehdit edilen ve darp edilen Aydoğdu, oğlunun hastaneden çıkmasını istemediğini belirtti.

01.04.2025 09:31
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İstanbul Arnavutköy'de madde bağımlısı olduğu iddia edilen şahıs kendisiyle beraber bayram geçirmek için hazırlık yapan kanser hastası annesini önce öldürmek istedi. Başaramayınca annesinin kaldığı evde mutfak tüplerini odalara yerleştirerek yangın çıkardı. Ev küle dönerken, kanser hastası anne yetkililerden yardım istedi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy'de gerçekleşti. Madde bağımlısı olduğu iddia edilen Ali Ceylan isimli bir şahıs bayram hazırlığı yapan annesini iddiaya göre öldürmek istedi. Tehditlere maruz kalan anne tuvalete gitme bahanesiyle evden kaçarak uzaklaştı. Annesinin geri dönmediğini fark eden şahıs evdeki mutfak tüplerini odalara yerleştirerek yangın çıkarttı. Çıkan yangında ev kullanılamaz hale gelirken 74 yaşında olan kanser hastası Gülhan Aydoğdu isimli anne yetkililerden yardım istedi.

"O gün eline balta aldı beni keseceğini söyledi"

Yaşadığı zorlu süreci anlatan kanser hastası anne Gülhan Aydoğdu, "Bana sürekli işkenceler yapıyordu. Evi yakmaya çalışıyordu ve beni dövmeye çalışıyordu. O gün eline balta aldı beni keseceğini söyledi. Ben tuvalet bahanesiyle buradan kaçtım. Uyuşturucu bağımlısı sürekli eve kendisi gibi arkadaşlarını getiriyor. Ben çok kez karakola gittim hastanede kaldı ama yine aynı. Ben İzmir'den geldim mübarek gün nedeniyle gelerek bayram hazırlığı yapmak istedim evladımla bayram geçirmek istedim. Kendisi ilk bir sandalye getirdi eline ip ve balta aldı beni bağlayacağını ve kafamı keseceğini söyledi. Ben tuvalete gitme bahanesiyle çıkarak koşarak kaçtım. Bayram zamanı beraber vakit geçirmek istedim ama başıma bu olay geldi. Evi yakmış ben yokken her yere tüpleri koymuş tüm malzemeleri evin ortasına koymuş planı beni keserek evle beraber yakmakmış. Şuan kendisi hastanede çıksın istemiyorum daha öncede beni darp etti. Gelse yine beni öldürecek ne yapacağımı bilmiyorum kalacak evim kalmadı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

İstanbul, Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Madde bağımlısı genç annesini öldürmek istedi başaramayınca evi ateşe verdi - Son Dakika

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