Maden faciası ve Covid-19 kayıplarının ardından Ayşe Gökçe de hayatını kaybetti

Karaman'ın Ermenek ilçesinde 2014 yılında meydana gelen maden faciasında oğlu Tezcan Gökçe'yi, daha sonra 2020 yılında Covid-19'dan eşi Recep Gökçe'yi kaybeden Ayşe Gökçe, 85 yaşında hayatını kaybetti. Ayşe Gökçe, İHA'ya verdiği son röportajında "Gittiler hep, beni götürmediler" diye konuşmuştu.

Ayşe Gökçe, Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı Güneyyurt beldesinde 28 Ekim 2014 yılında yaşanan ve 18 madencinin hayatını kaybettiği maden kazasında kurtarma çalışmaları devam ederken, "Oğlum yüzme de bilmezdi" diyerek hafızalara kazınmıştı. 85 yaşındaki Ayşe Gökçe, 3 gün önce gittiği Konya'daki oğlu Osman Gökçe'nin evinde bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Ayşe Gökçe'nin cenazesinin, ilçeye bağlı Gökçeler Mahallesi'nde bulunan mezarlıkta maden kazasında hayatını kaybeden oğlu Tezcan Gökçe ile eşi Recep Gökçe'nin yanına defnedileceği öğrenildi.

Ayşe Gökçe, 2020 yılında eşi Recep Gökçe'yi kaybettikten sonra İHA'ya verdiği son röportajında "Gittiler hep, beni götürmediler" demişti. - KARAMAN