Malatya'da 11 kilo 15 gram skunk ele geçirildi - Son Dakika
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Malatya'da 11 kilo 15 gram skunk ele geçirildi

Malatya\'da 11 kilo 15 gram skunk ele geçirildi

Malatya'da şüphe üzerine durdurulan bir araçta 11 kilo 15 gram skunk ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, N.A ve Ş.A gözaltına alındı. Zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

09.04.2024 21:35
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Malatya'da 11 kilo 15 gram skunk ele geçirildi

MALATYA - Malatya'da şüphe üzerine durdurulan bir araçta 11 kilo 15 gram skunk ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kale uygulama noktasında şüphe üzerine hafif bir ticari araçta arama yapıldı. Yapılan aramada 11 kilo 15 gram skunk ele geçirilirken, N.A ve Ş.A gözaltına alındı. Polis merkezinde ki işlemlerinin ardından zanlılar sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Malatya, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da 11 kilo 15 gram skunk ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da 11 kilo 15 gram skunk ele geçirildi - Son Dakika
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