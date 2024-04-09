Malatya\'da 11 kilo 15 gram skunk ele geçirildi

Tarsus'ta ticari araç yanarak kullanılamaz hale geldi

Mersin'in Tarsus ilçesinde, Yenice bölgesi Günyurdu-Atgirmez mevkiinde özel bir firmaya ait olan ve sürücülüğünü H.Ç.'nin yaptığı transit tipi araç, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Mersin Büyükşehir İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Araçta maddi hasar oluştu.