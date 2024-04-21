Malatya'da 2 katlı ev alevlere teslim oldu
MALATYA - Malatya'nın Akçadağ ilçesinde iki katlı müstakil bir evde yangın çıktı. Yaralananın olmadığı yangında ev kullanılmaz hale geldi.
Olay, akşam saatlerinde Akçadağ İlçesine bağlı Örükçü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Yukarı Örükçü'de R.i.'ye ait iki katlı müstakil bir evde henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ile itfaiye ekipleri sevk edilirken, yapılan çalışmalara sonrası kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
Yaralananın olmadığı yangında ev kullanılmaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
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