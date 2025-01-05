Malatya'da 63 Yaşında Adam Aracında Ölü Bulundu

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Malatya'da 63 yaşındaki bir şahıs aracında ölü bulundu

MALATYA - Malatya'da 63 yaşındaki bir şahıs park halindeki aracında ölü bulundu.

Olay, 20.30 sıralarında Battalgazi ilçesi Paşaköşkü Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre Atilla U.'ya (63 ulaşamayan yakınları kayıp başvurunda bulunmak üzere polis merkezine giderken şahsın aracının İsmet Paşa caddesi girişinde park halinde olduğunu fark etti. Aracın sürücü koltuğunda hareketsiz bir şekilde oturan Atilla U.'nun tepki vermesi üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri çağrıldı. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Atilla U.'nun cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.