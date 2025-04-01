Malatya'da Ahırda Kısa Devre: 4 Hayvan Telef Oldu

Ahırda dehşet: Onlarca büyükbaş hayvan akıma kapıldı, 4'ü telef oldu

Ahırda akıma kapılan hayvanların telef olma anları kamerada

MALATYA - Malatya'nın Battalgazi ilçesinde akıma kapılan 4 büyükbaş hayvan telef oldu. O anlar ise saniye saniye kaydedildi.

Olay, Battalgazi ilçesi Orduzu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Danış Sokak'taki evinin bahçesinde bulunan ahırda 15 yıldır hayvan yetiştiriciliği yapan 45 yaşındaki Murat Eken'in komşunun ahırına çekilen hatta meydana gelen kısa devre sonucu ahırda bulunan hayvanları akıma kapıldı. O anların anbean kameralara yansıdığı olayda 4 büyükbaş hayvan telef oldu.

Çiftçi Murat Eken, "Olay dün sabah saatlerinde meydana geldi. Sorunun bizim işletme ile ilgisi yok. Ekipler yaptıkları incelemede elektrik kablolarının kısa devre yaptığını söyledi. 4 hayvanım telef oldu, 750 bin TL zararım var. Diğer hayvanlarımı korkudan ahıra bırakamıyorum" diye konuştu.