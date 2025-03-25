Malatya\'da Aydınlatma Direği Düştü

Malatya'da, bir kişi şantiyede yerinde sökülmeye çalışan aydınlatma direğinin üzerine düşmesi sonucu yaralandı.

Olay, 10.45 sıralarında Yeşilyurt İlçesi Salköprü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede bulunan şantiyede yerinde sökülmeye çalışan atıl durumdaki aydınlatma direği ismi henüz öğrenilemeyen bir kişinin üzerine düştü. Olayda yaralanan şahıs ihbar üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA