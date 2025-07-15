Malatya\'da Bahçede Yangın Çıktı

Malatya'nın Doğanyol ilçesinde bir bahçede çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Doğanyol ilçesine bağlı Gökçe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede bahçelik bir alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı. - MALATYA