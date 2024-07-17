Malatya\'da bir apartmanın çatısında yangın çıktı

3.Sayfa

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir apartmanın çatısında çıkan yangın korkuttu.

Battalgazi ilçesi Hanımın Çiftliği Mahallesi'nde çıkan çatı yangını korkuttu. Edinilen bilgilere göre, Yükseller sokakta bulunan bir apartmanın çatı kısmında henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, yaklaşık 30 dakika süren bir çalışma sonrası yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yaralananın olmadığı olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA