Malatya\'da Çıkan Yangında İki Ev Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi

Malatya'nın Kale ilçesine bağlı Üçdeğirmen mevkisinde çıkan örtü yangınına ekipler 9 araç ve 22 personelle müdahale etti. Yangında, eski yerleşim alanında bulunan iki ev yanarak kullanılmaz hale geldi.

Kale ilçesi Üçdeğirmen mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan örtü yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangına, Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı 9 araç ve 22 personel ile müdahale edildi. Ayrıca Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait bir araç ile Kale Belediyesi'ne bağlı iş makineleri de söndürme çalışmalarına destek verdi.

Yangın sırasında, Üçdeğirmen köyünün eski yerleşim alanında bulunan iki ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayda can kaybı yaşanmazken, çevredeki tarım arazileri ve doğal örtü de zarar gördü.

Yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - MALATYA