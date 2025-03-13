Malatya'da hava sıcaklığı 20 derecelerde seyrederken, çocuklar gölette serinleyip güneşli havanın keyfini çıkardı.
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Malatya'da, vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkartıyor. Yeşilyurt ilçesi Fatih Mahallesi Elemendik mevkiindeki gölete girerek sıcak havanın tadını çıkaran çocukların eğlencesi ise kameralara yansıdı. - MALATYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Malatya'da Çocuklar Gölette Serinliyor - Son Dakika
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