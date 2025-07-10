Malatya\'da Depo Yangını

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Turgut Özal Mahallesi Mihenk Caddesi üzerinde mobilya malzemelerinin bulunduğu bir apartmanın depo bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi. Yangının fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Apartmandaki tahliye çalışmaları sırasında, engelli bir vatandaş itfaiye ekipleri tarafından balkondan girilerek kurtarıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yangın kontrol altına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA