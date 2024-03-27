Malatya\'da depremde yıkılan berber konteynerde mesleğini sürdürüyor

Malatya'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde iş yeri yıkılan 40 yıllık berber Coşkun Alataş, konteynerde mesleğini sürdürüyor. Alataş gelecek için umutlu olduğunu söyledi.
6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen 11 ilden biri olan Malatya'da bir çok zanaat ustasının iş yeri ile evleri de hasar gördü. Depremler sonrası çok sayıda usta başka şehirlere taşınırken geride kalanlar ise ayakta kalmak için direniyor.
Battalgazi ilçesi Dabakhane Mahallesi'nde bulunan Evliyaoğlu iş merkezi Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğündeki ilk depremin 9'uncu saniyesinde yıkıldı. İş merkezinde yaklaşık 40 yıldır berberlik yapan Coşkun Alataş'ında işyeri yıkımdan nasibini alırken, bir süre çadırda mesleğini sürdürmeye çalışan Alataş şimdilerde kendi imkanlarıyla oluşturduğu konteynerde ekmek mücadelesi veriyor.
Depremleri Malatya'da yaşayan müşteri Ali Acil depremlerde kendilerinin de işyerinin yıkıldığını belirterek, ayağa kalkmak için mücadele ettiklerini söyledi.
"Çok şükür ekmeğimizi çıkarmaya başladık"
Çıraklık, kafalık ve ustalık yıllarının geçtiği iş merkezinin yıkılmasının ardından zor günler yaşadıklarını aktaran berber Coşkun Alataş ise, " 40 yıldır berberlik yapıyorum, 6 Şubat depremlerinde Evliyaoğlu iş merkezinin yıkılmasıyla işyerimizi kayıp ettik. Bunun yanı sıra evimiz yıkıldı. Daha sonra kent dışına çıkış yaptık bir süre sonrası ise şehrimize tekrar dönüş yaptık. Ne yapabiliriz derken birkaç ay çadırda çalışarak müşterilerimizi toparlama gayretinde olduk. Çadırdaki çalışmalarımızın ardından kendi imkanlarımızla oluşturduğumuz konteynerde hizmet vermeye başladık. Şehrimizde yaralarımız sarılıyor, kent dışına çıkan arkadaşlarımızda dönüş yaparsa daha iyi olacağını düşünüyorum. Çok şükür ekmeğimiz çıkıyor" diye konuştu. - MALATYA
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