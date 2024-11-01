Malatya'da Feci Kaza: 2 Ölü - Son Dakika
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Malatya'da Feci Kaza: 2 Ölü

Malatya\'da Feci Kaza: 2 Ölü

Malatya'da kontrolden çıkan otomobil kayısı bahçesine devrildi, 2 kişi hayatını kaybetti.

01.11.2024 15:13
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Malatya'da sürücünün kontrolünden çıkarak kayısı bahçesine uçan otomobil yanarak küle döndü. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Malatya- Hekimhan karayolu Yeni Mahalle mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yazıhan istikametine seyir halinde olan Berat Şahintürk (24) idaresindeki 44 ABB 728 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki kayısı bahçesine devrildi. Feci kazada alev alan otomobil yanarak küle dönüşürken sürücü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan Nahide Zeyveli (30) hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edilirken, hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri incelemelerin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da Feci Kaza: 2 Ölü - Son Dakika

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