Malatya\'da Hırsızlar 62 Saatte Yakalandı

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Malatya'da 325 bidon motor yağını çalan 3 kişi, 62 saat süren kamera incelemeleri sonrasında yakalandı. Zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Malatya'da 11 Kasım Cuma günü Yeşilyurt ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi'nde N.A.'ya ait iş yerine giren 3 kişi, farklı markalarda 325 bidon motor yağını çalarak kaçtı. Hırsızlık olayının ardından kimlikleri belirlenen M.Y., S.Y. ve A.Ö. adlı şüpheliler, 62 saatlik kamera görüntüsü izlenerek yakalandı. Zanlılara ait iş yerinde yapılan aramalarda su tankı içerisine gizlenmiş 325 adet farklı markalardaki motor yağı, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA