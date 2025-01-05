Malatya'da İnşaatta İşçi Düşmesi - Son Dakika
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Malatya'da İnşaatta İşçi Düşmesi

Malatya'da inşaatta çalışan 24 yaşındaki işçi, 15 metre yükseklikten düştü ve yaralandı.

05.01.2025 19:52
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Malatya'da inşaatta düşen işçi yaralandı

MALATYA - Malatya'da çalıştığı inşaatta düşen işçi yaralandı.

Olay, 17.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Zaviye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ulama sokak mevkiinde devam eden bir inşaatta çalışan 24 yaşındaki kalıp ustası N.S. ayağının kayması sonucu yaklaşık 15 metrelik yükseklikte toprak zemine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ile polis ekipleri sevk edilirken, yaralı işçi Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da İnşaatta İşçi Düşmesi - Son Dakika

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