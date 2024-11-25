Malatya\'da İş Yerinde Yangın

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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir işyerinde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Olay, öğle saatlerinde Yeşilyurt ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hasırcı sokakta faaliyet gösteren bir işyerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Maddi hasarın oluştuğu yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA