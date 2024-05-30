Malatya'da iş yerine silahlı saldırı

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İş yerine silahlı saldırı kamerada

MALATYA - Malatya'da bir şahıs tarafından bir iş yerine silahlı saldırı düzenledi. Yaralananın olmağı olay anı saniye saniye kameralara yansıdı.

Olay, saat 17.30 sıralarında kent merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kapalı çarşı içerisinde bulunan bir iş yeri önünde bekleyen S.K. bir süre telefonla görüştükten sonra henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı belinden çıkardığı tabanca ile iş yerine peş peşe ateş açtı. Yaralananın olmadığı olay güvenlik kameralarına yansırken, zanlı kaçarak bölgeden uzaklaştı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, olay yeri inceleme ekipleri iş yerinde detaylı inceleme yaptı.

Olayın zanlısı S.K. olayda yaklaşık 45 dakika sonra gözaltına alındı. Zanlının polis merkezinde işlemlerinin sürdüğü bildirildi.